Mildes Wetter mit Regen und Sonne

Teilen

Die Sonne scheint am Himmel. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Frühlingshaft mildes und wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen. Am Sonntag wird es stark bewölkt, zeitweise zieht Regen auf, ab dem Nachmittag wird es auch kurze Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Dabei erreichen die Höchsttemperaturen bis zu 16 Grad und in den Hochlagen der Eifel bis 9 Grad.

Offenbach - Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West.

Der Montag dürfte wechselnd bis stark bewölkt und niederschlagsfrei ausfallen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad, in Hochlagen von Eifel und Westerwald bei 9 Grad. Der Dienstag zeigt sich heiter bis wolkig, am Nachmittag ist zwischen Eifel und Westerwald bei dichterer Bewölkung etwas Regen zu erwarten, sonst bleibt es niederschlagsfrei bei Höchstwerten bis 18 Grad, in höheren Lagen bis 15 Grad und schwachem bis mäßigem Wind aus Süd bis Südwest. dpa