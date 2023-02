Mildes Wetter und Schauer in Rheinland-Pfalz und Saarland

Teilen

Regentropfen liegen auf einer Windschutzscheibe. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es am Donnerstag meist bewölkt und teils regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und zehn Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. In Staulagen des Westerwaldes wird Dauerregen erwartet. Aus westlicher Richtung weht ein mäßiger Wind, in Hochlagen sind starke Böen möglich.

Offenbach - In der Nacht zum Freitag rechnen die Meteorologen zeitweise mit Regenfällen bei Tiefstwerten zwischen acht und drei Grad.

Am Freitag bleibt es wechselhaft. Laut Wetterdienst soll es vornehmlich stark bewölkt werden, zeitweise fällt Regen. Im Tagesverlauf sei dann nur noch vereinzelt mit etwas Sprühregen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen maximal sieben bis zwölf Grad, in höchsten Lagen fünf Grad. Meist weht ein mäßiger Westwind, im Bergland sind vorübergehend starke Böen möglich. In der Nacht zum Samstag erwarten die Meteorologen zeitweise Regen.

Samstag geht es stark bewölkt weiter, örtlich fällt leichter Sprühregen. Die Temperaturen erreichen maximal neun bis zwölf Grad, in Hochlagen sechs bis acht Grad. dpa