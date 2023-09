Minister in Bewegung: Sportangebote für alle ausbauen

Teilen

Mehrere Minister haben am Dienstag beim ersten rheinland-pfälzischen Bewegungsgipfel in Mainz mitgemacht. „Unser Ziel als Landesregierung ist es, den Menschen verstärkt nachhaltige, wohnort- oder arbeitsnahe, attraktive und barrierearme Bewegungs- und Sportangebote zu eröffnen“, sagte Sport- und Innenminister Michael Ebling (SPD). Es gehe etwa um den Bau kleiner Sportanlagen im Freien.

Mainz - „Wir wollen gemeinsam am Ball bleiben, damit Bewegung und Sport ihre gesellschaftliche Kraft bestmöglich entfalten. Dazu brauchen sie die entsprechende Wahrnehmung und die Förderung auf allen Ebenen“, sagte Ebling. Die vor drei Jahren ins Leben gerufene Initiative „Land in Bewegung“ mit Bewegungs- und Sportangeboten für alle solle ausgebaut und mehr in der Gesellschaft verankert werden.

„Der Sport ist und bleibt die größte Bürgerbewegung im Land“, sagte der Präsident des Landessportbundes, Wolfgang Bärnwick. „Sport und Bewegung wirken sich unabhängig von Geschlecht und Alter positiv auf die körperliche wie auch die psychische Gesundheit aus, verbessern das persönliche Wohlbefinden und die Lebensqualität“, sagte Bärnwick. Und: „Ein Naturheilmittel, das so manche Pillenschachtel ersetzen kann. Bewegung ist die beste Medizin.“

Der stellvertretende Vorsitzende des Gemeinde- und Städtebundes, Ralph Spiegler, sagte: „Regelmäßige Bewegung ist ein zentraler Baustein für ein glückliches und gesundes Leben. Gerade im Zeitalter der digitalen Arbeit vor dem Computer ist es wichtig, diesen Aspekt zu stärken.“ dpa