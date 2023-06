Missbrauchsopfer fanden unter Kardinal Lehmann kein Gehör

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) blickt nach den Erkenntnissen der Missbrauchsstudie im Bistum Mainz sehr kritisch auf die Zeit von Kardinal Karl Lehmann. „Die Diskrepanz zwischen seinen Äußerungen und seinem eigenen Handeln, das durch die Studie dokumentiert ist, muss man erst einmal verdauen“, sagte die bekennende Katholikin Dreyer der in Freiburg erscheinenden „Herder Korrespondenz“.

Mainz - Lehmann habe das Bistum mehr als 30 Jahre lang geführt, in all dieser Zeit hätten die Opfer kein Gehör gefunden. „Aus Sicht der Betroffenen ist es gut, dass jetzt auch die Verfehlungen dieses großen Kirchenmannes, dem zeitlebens so viel Respekt gezollt worden ist, öffentlich gemacht worden ist.“

Die Studie war Anfang März vorgestellt worden, ihr zufolge wurden im Bistum Mainz jahrzehntelang Fälle von sexueller Gewalt nicht konsequent verfolgt, teils verschwiegen und verharmlost, auch in der Zeit von Kardinal Karl Lehmann, der von 1987 bis 2008 auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz war.

Dreyer sieht in der Art und Weise, wie die Kirche sexuellen Missbrauch aufarbeitet, Verbesserungspotenzial. Jedes Bistum habe zum Teil eigene Regeln und verfolge einen anderen Zeitplan, sagte sie der „Herder Korrespondenz“. Sie wünsche sich nach Möglichkeit ein einheitlicheres Verfahren. „Weder die Kirche noch die Betroffenen haben etwas davon, wenn weiter jahrelang nach und nach Studien veröffentlicht werden.“

Das Wirken von Papst Franziskus bewertet Dreyer gemischt. „Wir hatten alle sehr viel Hoffnung in ihn als Papst gesetzt“, sagte sie. Zum Teil habe er diese erfüllt, an vielen Stellen sei er aber nicht besonders entscheidungsstark. „Er müsste Dinge jetzt angehen und durchsetzen“, betonte die Politikerin. dpa