Missglücktes Überholmanöver: Fahrer schwer verletzt

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem missglückten Überholmanöver auf der Autobahn 8 bei Contwig in der Südwestpfalz ist ein 56-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah er am Samstag beim Wechsel auf die Überholspur den Wagen eines 31-Jährigen. Der Motorradfahrer stieß mit dem Auto zusammen, wurde dann in einen weiteren Wagen geschleudert und stürzte.

Zweibrücken - Er kam schwer verletzt in die Uniklinik Homburg, einer der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die A8 musste anschließend voll gesperrt werden. dpa