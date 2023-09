Mordkommission ermittelt wegen Sexualdelikts im Saarland

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Im Fall einer in Neunkirchen im Saarland gefundenen toten Frau ermittelt die eingerichtete Mordkommission wegen eines Sexualdelikts. Die Leiche sei am Freitag in der Rechtsmedizin obduziert worden, teilte das Landespolizeipräsidium Saarland am Abend mit. Die Todesursache konnte demnach bislang noch nicht eindeutig festgestellt werden. Die Frau war am Dienstag bei der Polizei Neunkirchen als vermisst gemeldet worden, am Donnerstag wurde nach Polizeiangaben ihre Leiche gefunden.

Neunkirchen - Die Polizei hatte zunächst vermutet, die Frau sei mit ihrem E-Bike verunglückt. Deshalb war zunächst mit einer Drohne entlang von Radstrecken gesucht worden. Nachdem es keine brauchbaren Hinweise gab, schlossen die Einsatzkräfte den Angaben nach ein Gewaltverbrechen nicht mehr aus und intensivierten die Suche. Die Leiche wurde schließlich in einem schwer zugänglichen Waldstück in der Nähe der Kläranlage Sinnerthal gefunden.

Die Ermittler halten es für möglich, dass Autofahrer von der Bundesstraße 41 etwas beobachten konnten und Hinweise geben können. Das Mobiltelefon der Toten wurde an einem Kreisverkehr in der Nähe gefunden. dpa