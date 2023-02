Motivwagen für Mainzer Rosenmontagszug werden vorgestellt

Teilen

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird der Mainzer Rosenmontagszug in diesem Jahr wieder mit Karikaturen auf Rädern durch die Straßen ziehen. Die zehn Motivwagen des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) werden heute (10.11 Uhr) in einer Halle in Mainz-Mombach vorgestellt.

Mainz - Nach wochenlanger Arbeit hinter verschlossenen Türen wird Wagenbauer Dieter Wenger seine Kreationen zusammen mit MCV-Präsident Hannsgeorg Schönig präsentieren. Der 83-Jährige hat Entwürfe des Zeichners Michael Apitz zum aktuellen Zeitgeschehen umgesetzt und als Styroporfiguren gestaltet. Seinen ersten Wagen für den Rosenmontagszug gestaltete Weniger bereits 1962. Jedes Jahr liefern sich die rheinischen Karnevalshochburgen Mainz, Köln und Düsseldorf mit ihren Motivwagen einen Wettbewerb um die öffentliche Aufmerksamkeit.

Die diesjährige Kampagne begann in Mainz am Neujahrsmorgen mit einem Umzug von mehr als 1100 Gardisten und Musikern. Vor dem Höhepunkt am Rosenmontag kommt die Straßenfastnacht ab Donnerstag richtig auf Touren, wenn vor allem Mädchen und Frauen sich in Übernahme der rheinischen Karnevalstradition zur Weiberfastnacht treffen. Das Motto der aktuellen Kampagne lautet: „In Mainz steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz!“ dpa