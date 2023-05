Motorrad kracht in Kurve in Auto: Fahrzeug in Teile gerissen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Ahrbrück (Landkreis Ahrweiler) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Sein Fahrzeug wurde laut Polizeiangaben am Donnerstagabend durch die Wucht des Aufpralls in mehrere Teile gerissen. Der 26-Jährige war in einer Gruppe mit anderen Motorradfahrern unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er von der Spur ab und krachte in das Auto auf der Gegenfahrbahn.

Ahrbrück - Der Autofahrer blieb laut Polizeiangaben unverletzt. dpa