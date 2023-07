Museum Pfalzgalerie zeigt Retrospektive zu Rudolf Levy

Das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) stellt den Henri-Matisse-Schüler Rudolf Levy in Zusammenarbeit mit den Uffizien in Florenz in den Mittelpunkt einer Ausstellung. „Die erste Retrospektive des 1944 in Auschwitz ermordeten deutsch-jüdischen Malers ist eine Wiederentdeckung eines zu Unrecht aus dem Kanon der Kunstgeschichte verschwundenen Künstlers“, sagte mpk-Sprecherin Svenja Kriebel der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Kaiserslautern - „Magier der Farbe“ lautet der Untertitel der Schau, die von 28. Oktober bis 11. Februar 2024 zu sehen sein wird. Rund 50 Bilder Levys - Landschaften, Porträts, Stillleben - werden zu sehen sein, darunter auch sein letztes Selbstbildnis von 1944, das zum Bestand des mpk gehört. Dazu kommen noch eine Reihe anderer Werke.

Rund 25 000 Menschen haben das Museum im vergangenen Jahr besucht, wie Kriebel sagte. In Spitzenzeiten mit überregional bekannten Ausstellungen seien bereits bis zu 40 000 Kunstinteressierte in das Haus gekommen. Diese Größenordnung werde auch mit der geplanten Ausstellung über das Werk von Levy wieder angepeilt.

Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die geplante Ausstellung sowohl jüngere, aber auch wieder mehr traditionelle Besucher anlocken wird. Grundsätzlich liege das Einzugsgebiet für Besucher in einem Radius von 100 bis 150 Kilometer Entfernung zum Museum in Kaiserslautern. dpa