Musikvideo-Dreh endet in Beleidigungen gegen Polizei

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Der Dreh eines Musikvideos in Ludwigshafen hat durch Beleidigungen und Widerstand gegen die Polizei ein Ende gefunden. Zunächst wurden am Samstagabend mehrere vermummte und bewaffnete Personen gemeldet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie kontrollierte die Mitglieder einer Musikgruppe. Ein 18-Jähriger versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, verhielt sich aggressiv und beleidigte die Polizisten.

Ludwigshafen - Als er daraufhin gefesselt werden sollte, wehrte er sich laut Polizeiangaben massiv. Dabei wurde jedoch niemand verletzt. Bei einem weiteren Mitglied fand die Polizei Marihuana. Anschließend entließ die Polizei alle Personen und erteilte einen Platzverweis. Strafverfahren wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. dpa