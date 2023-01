Mutmaßlicher Messerangreifer kommt in U-Haft

Teilen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Gegen den 33 Jahre alten Mann, der seine Ehefrau in Frankenthal mit einem Messer angegriffen haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Haftgrund sei die Fluchtgefahr des Tatverdächtigen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Frankenthal - Seine von ihm getrennt lebende Frau war demnach am Montag in ihr Auto gestiegen, als sich laut Polizei der 33-Jährige plötzlich auf den Beifahrersitz setzte und sie mit einem Messer angriff. Die 25-Jährige sei zu Fuß aus dem Auto geflüchtet. Auch der Beschuldigte flüchtete den Angaben nach zunächst, wurde aber später festgenommen. Die Ehefrau sei bei dem Angriff am Rücken verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht.

Das Motiv und die Hintergründe der Tat waren noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. dpa