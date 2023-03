Mutmaßlicher Motorraddieb nach längerer Verfolgung gestellt

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nach einer längeren Verfolgung durch den Hunsrück hat die Polizei am späten Montagabend in Morbach-Wolzburg einen mutmaßlichen Motorraddieb gestellt. Der 31 Jahre alte Motorradfahrer und sein Sozius seien nach der Flucht festgenommen worden, teilte die Polizei in Mainz am Dienstag mit. Die beiden Männer aus Idar-Oberstein seien geflüchtet, als eine Polizeistreife sie in Kirn (Kreis Bad Kreuznach) habe kontrollieren wollen.

Kirn/Morbach - Die Flucht sei über mehrere Orte gegangen, die in den Dienstgebieten der Polizeipräsidien Mainz, Trier und Koblenz lagen. Kräfte aller Präsidien seien beteiligt gewesen: Unter anderem wurden laut Polizei Straßensperren errichtet, um die Flüchtigen zu stoppen. Auch ein Polizeihubschrauber sei eingesetzt worden.

Auf einem Weg bei Morbach-Wolzburg hätten die Männer das Motorrad abgestellt und seien zu Fuß weiter geflohen, bis die Polizei sie gestoppt habe. Die Männer seien polizeibekannt, hieß es. Der Fahrer habe keine gültige Fahrerlaubnis gehabt und sei wegen Drogen oder Alkohols nicht fahrtüchtig gewesen. Das Motorrad habe Aufbruchsspuren am Zündschloss aufgewiesen. „Die Eigentumsverhältnisse sind derzeit noch ungeklärt“, teilte die Polizei mit. dpa