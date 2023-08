Nabu ruft erneut zum Insektenzählen auf

Butterblumen im Sonnenschein. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Der Naturschutzbund Rheinland-Pfalz (Nabu) ruft erneut Naturfreunde in Rheinland-Pfalz zum Insektenzählen auf. Wie der Nabu am Dienstag in Mainz mitteilte, soll die Aktion „Insektensommer“ vom 4. bis 13. August stattfinden und die Kenntnis verschiedener Insektenarten fördern.

Mainz - Insekten seien extrem wichtig für den Menschen. Deshalb müsse man sich für ihren Schutz einsetzen. „Insekten bestäuben unsere Nutzpflanzen, sind Nahrungsquelle für andere Tiere und sorgen für eine bessere Bodenqualität“, teilte ein Sprecher der Naturschutzorganisation mit. Für die Zähl-Aktion seien acht Kernarten ausgewählt worden, auf die besonders geachtet werden könne. Dazu gehörten etwa die Ackerhummel, die Blaugrüne Mosaikjungfer und die Streifenwanze, hieß es.

Wer teilnehmen wolle, brauche sich nur einen ruhigen Platz auf der Wiese, im Wald, im Garten, im Park oder auf dem Balkon suchen. Dort sollen dann eine Stunde lang alle Insekten in einem Radius von zehn Metern gezählt werden. Danach können die eigenen Beobachtungen über ein Online-Formular oder die App „Nabu Insektensommer“ gemeldet werden.

In einer ersten Runde hatten Naturfreunde bereits vom 2. bis 11. Juni Insekten gezählt. dpa