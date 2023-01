Nach Geldautomatensprengung zwei Männer festgenommen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ein Unfall auf der Bundesstraße stoppt die Flucht der mutmaßlichen Täter. In einem Waldgebiet entdecken Fahnder eine Tasche mit einer größeren Menge Bargeld.

Koblenz - Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Koblenz haben Polizeifahnder am Dienstag zwei Verdächtige festgenommen und eine Tasche mit einer größeren Menge Bargeld sichergestellt. Gegen die beiden Männer im Alter von 19 und 21 Jahren wurde Haftbefehl erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz mitteilte. Es bestehe der dringende Verdacht des schweren Bandendiebstahls und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Die Beschuldigten hätten sich gegenüber der Ermittlungsrichterin nicht zur Sache geäußert, sondern von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht, teilte die Anklagebehörde mit. Sie sollen für die Dauer der Untersuchungshaft in unterschiedlichen Haftanstalten bleiben. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Der Geldautomat in einem Gewerbegebiet wurde gegen 2.10 Uhr gesprengt. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Ein Zeuge beobachtete ein Auto, das den Tatort mit hoher Geschwindigkeit verließ. Das mutmaßliche Täterfahrzeug war etwa 30 Kilometer nordwestlich von Koblenz an einem Unfall auf einer Bundesstraße im Kreis Neuwied beteiligt. In einem nahegelegenen Waldstück wurden bald darauf die beiden Tatverdächtigen festgenommen. dpa