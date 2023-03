Nach Hausexplosion laufen Ermittlungen zur Ursache

Teilen

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Nach einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Ingelheim mit drei Verletzten hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein Gutachter werde das eingestürzte Haus im Landkreis Mainz-Bingen ebenfalls untersuchen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Bis in die Nacht seien Einsatzkräfte vor Ort gewesen, um eine einsturzgefährdete Wand sowie eine benachbarte Garage einzureißen.

Ingelheim - Die Hintergründe der Explosion am Dienstag waren weiter unklar. Es sei nicht ausgeschlossen, dass ausgetretenes Gas dazu geführt habe, sagte die Sprecherin. Vor dem Haus liefen Bauarbeiten. Der örtliche Gasversorger sei bereits vor Ort gewesen, die Feuerwehr habe Gas gemessen.

Ein 70 Jahre alter Bewohner war ohne größere Verletzungen aus den Trümmern des Hauses gerettet und zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden. Beim Einsturz hätten sich wohl die Wände wie eine Art Kartenhaus ineinander verkeilt und einen Hohlraum gebildet. Darin habe der Mann überlebt, erklärte die Polizei. Die beiden anderen Verletzten waren zwei Bauarbeiter, die an der Straße vor dem Haus tätig waren. Sie wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei vorerst keine genauen Angaben machen. Er liege aber wohl im sechsstelligen Bereich, hieß es. dpa