Nach Serie brutaler Tierquälerei in Rheinland-Pfalz – Polizei sucht Zeugen

Von: Marten Kopf

Es ist eine Serie unfassbarer Taten: Seit April brechen ein oder mehrere Täter immer wieder in Hühnerstallungen ein – um sich auf brutalste Weise an den Tieren zu vergehen. Lesen Sie hier alles über Vorfälle, die sprachlos machen:

Ingelheim/Großwinternheim - Es ist eine Serie schier unfassbarer Fälle von Tierquälerei, die die Stadt Ingelheim am Rhein seit geraumer Zeit in Atem halten. Seit April dieses Jahres brechen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter insgesamt sieben Mal Hühnerstallungen in der Gemarkung zwischen Ingelheim und dem Ortsteil Großwinternheim auf, wie das Polizeipräsidium Mainz mitteilt. Und was sich dort abspielt, macht sprachlos.

Die Stallungen seien laut Polizei grundsätzlich nur schwer zu erreichen und befänden sich in der Nähe des Selztalradwegs, zwischen Layen- und Eulenmühle. Die zuständige Bezirksbeamtin der Polizeiinspektion Ingelheim führt die Ermittlungen und bittet dringend um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung des Falles führen können. (mko)