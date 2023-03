Nach Unfall auf der A64 Rückstau bis nach Luxemburg

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 64 am Dienstag nahe Trierweiler mit einer Schwerverletzten hat es einen Rückstau bis nach Luxemburg gegeben. Erst zwei Stunden nach dem Unfall sei die Fahrbahn in Richtung Trier wieder frei gewesen, teilte die Polizeiautobahnstation in Schweich (Kreis Trier-Saarburg) mit. Eine Autofahrerin sei schwer verletzt worden, als sie aus unklarem Grund mit der rechten vorderen Fahrzeugecke gegen einen vor ihr fahrenden Lastwagen fuhr und unter dem Lastwagen eingeklemmt wurde.