Nach Vandalismus in Parkhaus: Jugendliche beleidigen Polizei

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Vier Jugendliche sind in Kaiserslautern festgenommen worden, weil sie in einem Parkhaus Böller gezündet und mit einem Feuerlöscher gesprüht haben sollen. Zwei von ihnen wird zudem vorgeworfen, nach der Festnahme am Montagabend Polizisten beleidigt und auf sie gespuckt zu haben, wie die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag mitteilte. Es handelte sich um drei Jungen sowie ein Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren.

Kaiserslautern - Ein 17-Jähriger sei bei der Vernehmung plötzlich aufgestanden und habe das Zimmer verlassen wollen. Als ihm das nicht erlaubt wurde, habe er „wüste Beschimpfungen und Beleidigungen“ abgegeben und um sich gespuckt, hieß es in der Mitteilung. Gegen ihn wird wegen Beleidigung ermittelt.

Ein 16-Jähriger habe sich ebenfalls aggressiv verhalten und versucht, einen Beamten zu schlagen. Als er gefesselt werden sollte, habe er Widerstand geleistet, um sich getreten und gespuckt. Daraufhin habe die Polizei ihm eine sogenannte „Spuckschutzhaube“ aufgesetzt. Weil bei ihm Cannabis-Rückstände gefunden worden seien, wird gegen ihn neben einer Anzeige wegen Widerstands und Beleidigung auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Den Angaben zufolge hatte er einen Alkoholpegel von 1,1 Promille. Ob in dem Parkhaus möglicherweise auch Autos beschädigt wurden, war zunächst unklar. dpa