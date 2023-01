Nasser Wochenauftakt mit Sprühregen und Schnee erwartet

Teilen

Regentropfen liegen auf einer Windschutzscheibe. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Nach ein paar vielerorts trockenen Tagen kommen mit Beginn der neuen Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Niederschläge auf. Dabei kann es auf den Straßen gefährlich glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Vor allem in der Nacht zum Montag erwarten die DWD-Meteorologen Sprühregen, der auf dem kalten Boden frieren kann.

Offenbach - Der Mix aus Regenschauern, Schnee und Sprühregen hält den Angaben zufolge bis mindestens Mittwoch an. Die Temperaturen pendeln dabei zwischen fünf und sieben Grad, in der Eifel und dem Hunsrück ist es etwas kühler. Dort gibt es laut DWD zeitweise auch starke Windböen. dpa