Naturschützer rufen zu Insekten-Zählaktion auf

Eine Naturschützerin sucht mithilfe einer Lupe Insekten auf Pflanzen. © Paul Zinken/dpa

Naturfreunde in Rheinland-Pfalz sind dazu aufgerufen, im Juni und August Insekten in ihren Gärten zu zählen und zu melden. Die Aktion „Insektensommer“ findet vom 2. bis 11. Juni sowie vom 4. bis 13. August statt, wie der Naturschutzbund Rheinland-Pfalz (Nabu) am Freitag in Mainz mitteilte.

Mainz - Ziel der Aktion sei es unter anderem, den Insekten mehr Aufmerksamkeit zu schenken. „Man kann es nicht oft genug betonen: Insekten sind für uns Menschen überlebenswichtig“, sagte Nabu-Sprecher Torsten Collet laut der Mitteilung. „Sie bestäuben etwa 80 Prozent der Nutz- und Wildpflanzen und sichern uns so einen gefüllten Teller.“

Für die Zählaktion können sich Naturfreunde einen Platz im Garten, Park, Wald oder auf dem Balkon aussuchen. Eine Stunde lange werden alle Insekten in einem Radius von etwa zehn Metern gezählt. Die Beobachtungen werden anschließend über ein Online-Formular oder über die Web-App „Insektensommer“ gemeldet.

Im vergangenen Jahr kamen rund 424 Meldungen mit rund 3860 Beobachtungen aus Rheinland-Pfalz. Laut Nabu-Angaben leben rund 34.000 Insektenarten in Deutschland. dpa