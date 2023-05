Netzaufbaukosten drücken auf Gewinn von United Internet

Teilen

Der Bürokomplex des Internetunternehmens 1&1 in Montabaur. © picture alliance/Thomas Frey/dpa/Archivbild

Der Internetkonzern United Internet hat dank einer starken Nachfrage nach Webhosting- und Cloudprodukten zum Jahresstart mehr erlöst. Der Umsatz stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,6 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro, wie die Mutter des Mobilfunkanbieters 1&1 am Mittwoch mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging wegen Anlaufkosten für das 1&1-Netz aber um 4,6 Prozent auf 315 Millionen Euro zurück.

Montabaur - Damit blieb aber mehr Gewinn bei United Internet hängen als von Experten erwartet.

Das lag vor allem am Geschäft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen im Bereich „Business Applications“, die ein erhöhtes Interesse an Domains, Webhosting oder Cloud-Speicher zeigten. In den drei anderen Sparten verzeichnete United Internet operative Verluste.

Der mit Abstand wichtigste Bereich bleibt aber der Vertrieb von Glasfaser- und DSL-Anschlüssen über die Marke 1&1. Diese steigerte ihren Umsatz um 4,6 Prozent und überschritt damit die Milliardenmarke. Operativ blieb aber weniger Gewinn hängen.

Die Tochter hat ihr Ziel beim Aufbau eines eigenen 5G-Netzes bislang „nahezu vollständig“ verfehlt. Nach neuestem Stand zählt Konzernchef Ralph Dommermuth 20 Antennenstandorte - obwohl er zum Jahreswechsel eigentlich bereits 1000 vorweisen sollte. Die Schuld sieht er beim Aufbaupartner Vantage Towers - der Funkturmbetreiber und dessen Mutter Vodafone weisen den Vorwurf aber zurück. dpa