Neue Saarland-Kampagne: „Tiny House“ für gesuchte Fachkräfte

Das Saarland will mit einer neuen Kampagne und gemeinsam mit Betrieben hoch qualifizierte Fachkräfte anlocken. Diese können zwei bis drei Tage in einem eigens dafür gebauten „Tiny House“ - also einem Mini-Haus - übernachten: und zwar direkt auf dem Gelände der Arbeitgeber, um dort das Bewerbungsverfahren des Unternehmens zu durchlaufen. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) stellte das Projekt am Mittwoch beim ersten Kooperationspartner, dem Keramikkonzern Villeroy & Boch, in Mettlach vor.

Saarbrücken/Mettlach - Dort steht das kleine Haus seit Mai für sechs Wochen und wurde den Angaben zufolge auch schon von interessierten Fachkräften bewohnt. Mit wenigen Schritten gelangten sie so von ihrer Unterkunft ins Unternehmen und könnten sich direkt ein Bild von Job, Arbeitsumfeld und Unternehmenskultur machen, hieß es weiter. Zudem gibt es in Zusammenarbeit mit dem Saarland-Marketing ein Rahmenprogramm.

Nach Angaben von Personal-Vorstand Esther Jehle seien mit rund 50 Bewerbungen die ersten Erfolge der Kampagne bereits spürbar. dpa