Neuer Innenminister Ebling reist ins flutgeschädigte Ahrtal

Teilen

Michael Ebling (SPD, l) mit Malu Dreyer (SPD) bei seiner Ernennung zum neuen Innenminister. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archiv

Nur sechs Tage nach dem Rücktritt von Innenminister Roger Lewentz reist sein Nachfolger Michael Ebling (beide SPD) bereits in das flutgeschädigte Ahrtal. Der bisherige Mainzer Oberbürgermeister trifft sich an diesem Dienstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler erstmals als rheinland-pfälzischer Minister mit der parteilosen Ahrweiler-Landrätin Cornelia Weigand, wie das Innenministerium am Montag mitteilte.

Mainz/Bad Neuenahr-Ahrweiler - Ebling spreche auch mit den hauptamtlichen Bürgermeistern der vom Hochwasser verwüsteten Städte und Gemeinden in dem Flusstal. „Gemeinsam besuchen sie auf einem Rundgang unter anderem die Altstadt von Bad Neuenahr-Ahrweiler“, hieß es weiter.

Ebling hatte bei seiner Ernennung zum neuen Innenminister am vergangenen Donnerstag in Mainz als einen seiner Schwerpunkte angekündigt, die richtigen Konsequenzen aus der Ahr-Flut im Juli 2021 mit mindestens 134 Toten zu ziehen. Den Untersuchungsausschuss des Landtags zu der Naturkatastrophe wolle er nach Kräften unterstützen. Lewentz war am vergangenen Mittwoch nach wachsender Kritik aufgrund seiner Rolle während des Extremhochwassers zurückgetreten. Er war unter anderem wegen damals womöglich zögerlichen Verhaltens und deutlich verspätet aufgetauchter Polizeivideos der Flutnacht kritisiert worden. dpa