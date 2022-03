Neues grünes Spitzenduo per Briefwahl bestätigt

Cramme-Hill (l) und Bunjes sind neue Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Rheinland-Pfalz. © Harald Tittel/dpa/Archivbild

Natalie Cramme-Hill aus Trier und Paul Bunjes aus Kaiserslautern sind per Briefwahl als neue Landesvorsitzende der Grünen in Rheinland-Pfalz bestätigt worden. Die Stimmen seien am Donnerstag in Mainz ausgezählt worden, teilte der Landesverband mit. Demnach entfielen 151 Stimmen auf Cramme-Hill. Das seien 95 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen.

Mainz - 148 der Delegierten - 93 Prozent - wählten Bunjes als neuen Landesvorsitzenden.

Vor zweieinhalb Wochen waren Bunjes (27) aus Kaiserslautern und Cramme-Hill (35) aus Trier bei einem Landesparteitag in Idar-Oberstein gewählt worden. Die digitale Wahl musste aber noch per Briefwahl bestätigt werden. Neben dem Spitzenduo wurde auch Landesschatzmeisterin Birgit Meyreis gewählt, die nun per Briefwahl 148 Stimmen - 93 Prozent - bekam. Die Wahlbeteiligung lag bei 75 Prozent.

Der Grundsatz der Grünen von Trennung von Amt und Mandat erforderte die Neuwahl. Die frühere Landesvorsitzende Misbah Khan war in den Bundestag gewählt worden. Ihr Mit-Vorsitzender, Josef Winkler, gehört dem neuen Landtag an. dpa