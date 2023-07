Neues Medienhaus für Uni und Hochschule Mainz

Nach jahrelangen Planungen bekommen die Mainzer Johannes Gutenberg-Universität (JGU) und die Hochschule Mainz ein neues Medienhaus unter anderem mit einem digitalen Fernsehstudio, Hörfunkstudio, Schnittplätzen und einem Multimediasaal. Entstehen soll der viergeschossige Bau auf dem Gelände der JGU, möglicher Baubeginn ist 2025, wie das Wissenschaftsministerium in Mainz am Montag mitteilte.

Mainz - Es werde derzeit mit Kosten von knapp 121 Millionen Euro gerechnet. Die Finanzierung solle im Doppelhaushalt für 2025/26 verankert werden.

Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) sagte, das Potenzial des neuen Medienhauses stecke nicht nur in der gemeinsamen Nutzung von Technik, sondern auch in der dort möglichen intensiven Zusammenarbeit der Medienfächer an JGU und Hochschule. Die Präsidentin der Hochschule Mainz, Susanne Weissmann, sagte: „Mit einem modernen Medienhaus gewinnt der Standort Mainz in Zeiten erhöhten Wettbewerbs um Studierende an Attraktivität.“

Die Planungen für ein neues Medienhaus laufen bereits seit 2009. Ziel ist es, die medientechnischen Institutionen der Uni und der Hochschule unter einem Dach zu bündeln. Ursprünglich war vorgesehen, dafür ein früheres Studentenwohnheim umzubauen. Von dieser Idee wurde später abgerückt. 2018 wurden drei mögliche Grundstücke für einen Neubau ausgeguckt, die Wahl fiel auf ein Areal in Nachbarschaft zu Gebäuden der Sozialwissenschaften und der Philosophischen Fakultät. Vorgesehen sind bei dem Bau nach Angaben des Bauministeriums unter anderem eine Außenfassade aus vorgefertigten Holzelementen und eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. dpa