Nibelungen-Festspiele mit „Brynhild“ feierlich eröffnet

Teilen

Laina Schwarz (l) als Kriemhild und Lena Urzendowsky als Brynhild stehen vor dem Kaiserdom bei der Fotoprobe "BRYNHILD" der diesjährigen Nibelungen-Festspiele auf der Bühne. © Uwe Anspach/dpa

Mit der feierlichen Premiere des Stücks „Brynhild“ haben vor dem historischen Kaiserdom in Worms am Rhein die Nibelungen-Festspiele begonnen. In einer lilafarbenen Wüstenlandschaft als Bühnenbild näherte sich das Ensemble um Lena Urzendowsky und - in einer Videoeinspielung - Ralf Moeller („Gladiator“) am Freitagabend in knapp drei Stunden Spielzeit dem mittelalterlichen Heldenepos von neuer Seite.

Worms - In der mystischen Geschichte über Treue und Verrat hinterfragt Autorin Maria Milisavljevic etwa das Verhältnis von Liebe, Macht und Heldentum.

Unter den Zuschauern war unter anderem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). „Ich bin wahnsinnig neugierig und freue mich sehr auf den Abend“, sagte Pistorius der Deutschen Presse-Agentur. Er hoffe, dass ihm Intendant Nico Hofmann nie eine Rolle anbieten werde. „Weil das nur in einem Desaster enden kann - ich habe kein schauspielerisches Talent.“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nannte die Festspiele einen „kulturellen Höhepunkt, der weit über die Landesgrenzen hinaus Beachtung“ finde. „Brynhild“ werfe einen „durch und durch weiblichen und diversen Blick“ auf den weltbekannten Stoff. Dies verspreche „großes, überraschendes und aufregendes Theater“.

Unter der Intendanz von Ufa-Chef Hofmann läuft das Stück bis zum 23. Juli in der rheinland-pfälzischen Stadt. Die Festspiele in einer der ältesten Städte Deutschlands finden seit 2002 statt. Das Nibelungenlied um Drachentöter Siegfried und seinen Mörder Hagen gilt als eine der Lieblingssagen der Deutschen. Die Tribüne auf dem Freiluftareal in Worms fasst rund 1400 Zuschauerinnen und Zuschauer. dpa