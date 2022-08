Nicht zu simpel: Partysänger Sommer über Ballermann-Texte

Julian Sommer kommt auf die Bühne eines Festivals auf dem Flugplatz Hartenholm in Schleswig-Holstein. © Sina Schuldt/dpa

Partysänger Julian Sommer („Dicht im Flieger“) glaubt, dass viele das Texten von Ballermann-Liedern unterschätzen. „Klar sind es oft einfache Reime, aber es geht auch um die Coolness der Texte. "Heute geh ich saufen, morgen kann ich nicht mehr laufen", das ist halt zu simpel“, sagte der 24-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Der Musiker aus dem Dorf Hausten in der Vordereifel (Rheinland-Pfalz) singt vor allem über Partys und Alkohol.

Berlin - Polarisierende Texte wie bei den Charthits „Layla“ oder „Olivia“ seien nicht sein Stil. „Ich will es nicht ausschließen, dass es mal eine kreative Phase gibt, in der solche Dinge eine Rolle spielen. Aber ich habe eigentlich meinen Style gefunden, auf den ich damals selbst gerne gefeiert hätte.“

Sommers Musikkarriere führte ihn aus dem Publikum auf die Bühne. Bis 2019 habe er am Ballermann aus dem Publikum mitgefeiert. Dann sei er auf die Idee gekommen, „selber mal so'n Lied zu machen“. Im August stehen 30 Live-Termine im Kalender des 24-Jährigen, teilweise tritt er dreimal an einem Abend auf - in verschiedenen Städten. dpa