Nosferatu-Spinne in Deutschland auf dem Vormarsch: Beschreibung sorgt für Gänsehaut

Von: Katja Becher

Mittelmeer-Spinne breitet sich in Rheinland-Pfalz aus (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Nosferatu-Spinne trägt ihren Namen völlig zurecht. Das giftige Tierchen wurde zuletzt immer häufiger in Rheinland-Pfalz gesichtet. Lesen Sie hier, was die Spinne so gruselig macht:

Eine große Giftspinnen-Art, die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammt, breitet sich aktuell immer mehr in Deutschland aus. Zuletzt gab es immer mehr Berichte über Sichtungen des auf den ersten Blick gruseligen Tierchens – vor allem in Rheinland-Pfalz. Das Exemplar trägt nicht nur den Horror-Namen „Nosferatu-Spinne“, sondern ist zu allem Überfluss auch noch haarig und kann bis zu 8 Zentimeter groß werden.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, warum die Nosferatu-Spinne ihren gruseligen Namen trägt – und wie man sich verhalten sollte, wenn man einer in den eigenen vier Wänden begegnet.

Eine Zoologin berichtet bereits von rund 500 Menschen, die sich mit einer Sichtung der Spinnen-Art bereits bei ihr gemeldet hätten. Die meisten Tiere gebe es demnach in der Vorderpfalz – allerdings seien auch südlich der Pfalz bis Karlsruhe bereits Nosferatu-Spinnen entdeckt worden.