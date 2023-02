OB-Kandidat Viering ruft zu Mobilisierung für Stichwahl auf

An einer Podiumsdiskussion des SWR zur Oberbürgermeisterwahl in Mainz nehmen neben anderen auch Christian Viering (Grüne) und Mareike von Jungenfeld (SPD) teil. © Peter Zschunke/dpa/Archivbild

Der grüne Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Mainz, Christian Viering, hat zu einer verstärkten Mobilisierung für die Stichwahl am 5. März aufgerufen. „Ich bin sehr zufrieden und glücklich mit dem Ergebnis“, sagte Viering am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben die Stichwahl erreicht und haben die Aufgabe, die Mobilisierung in den nächsten drei Wochen zu verstärken.“

Mainz - Dabei wolle er das Programm für „ein klimaneutrales Mainz, das sozial gerecht ist und zusammenhält“, den Mainzerinnen und Mainzern noch deutlicher machen. Er mache ihnen das Angebot eines „ehrlichen und authentischen Oberbürgermeisters, der die zentralen Zukunftsfragen anpackt“.

Viering erhielt in der ersten Runde der OB-Wahl nach vorläufigen Ergebnissen 21,5 Prozent der Stimmen. Gewonnen wurde der erste Wahlgang von dem parteilosen Kandidaten Nino Haase 40,2 Prozent. Die weiteren fünf Kandidatinnen und Kandidaten blieben jeweils unter 15 Prozent. dpa