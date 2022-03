Parteitag wählt Baldauf zum neuen CDU-Landesvorsitzenden

Teilen

Christian Baldauf (l, CDU) und Julia Klöckner. © Harald Tittel/dpa

Julia Klöckner als CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz ist Geschichte. Ihr Nachfolger ist ihr Vorgänger: der fünf Jahre ältere Christian Baldauf.

Mainz - Der CDU-Fraktionsvorsitzende im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf, ist am Samstag zum neuen Landesvorsitzenden der Partei gewählt worden. Auf einem Parteitag in Wittlich stimmten 271 von 324 Delegierten für den 54-jährigen Politiker aus dem pfälzischen Frankenthal. 49 stimmten gegen ihn, 4 Delegierte enthielten sich. Die Partei gab den Anteil der Zustimmung mit 84,7 Prozent an, einschließlich der Enthaltungen sind es 83,6 Prozent.

Er nehme die Wahl an und freue sich auf die Aufgabe, sagte Baldauf. Er wisse, dass er die „49 auch noch überzeugen muss“, die gegen ihn stimmten, ergänzte er.

Baldauf ist Nachfolger von Julia Klöckner (49), die 2010 die Parteiführung von ihm übernommen hatte. Klöckner hatte im Herbst vergangenen Jahres erklärt, dass sie nicht mehr antreten werde.

Auf dem Parteitag bezeichnete sie das vergangene Jahr mit den bisher schlechtesten Ergebnissen bei einer Landtags- und einer Bundestagswahl als einen Tiefschlag für die CDU Rheinland-Pfalz. Jetzt gelte es, „die Wurzeln zu behalten, aber sich selbst auf den Prüfstand zu stellen“. Dabei müssten vor allem die Abläufe in der Partei untersucht werden. dpa