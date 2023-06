Passagier ohne Fahrschein bedroht Polizistin mit Messer

Ein Passagier ohne gültigen Fahrschein hat in einer S-Bahn in der Pfalz eine Polizistin mit einem Messer bedroht. Der 27-Jährige habe in der Nacht zum Mittwoch von Schifferstadt nach Neustadt/Weinstraße im Zug gesessen, teilte die Polizei mit. Nachdem der Mann bei der Fahrkartenkontrolle aufgefallen war, informierte der Zugbegleiter die Bundespolizistin, die ebenfalls die S-Bahn nutzte.

Neustadt/Weinstraße - Als die Frau den 27-Jährigen ansprach, habe er sie mit dem Messer bedroht, teilte die Polizei mit.

Daraufhin rief die Beamtin Kollegen des Bundespolizeireviers in Neustadt zu Hilfe, die dann bei der Ankunft des Zuges bereits am Gleis warteten. Als der Mann beim Aussteigen in seine Hosentasche griff, überwältigten sie ihn den Angaben zufolge. Bei der Durchsuchung sei ein Springmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge entdeckt worden. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 3,48 Promille ergeben. dpa