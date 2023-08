Weiter Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Blitze entladen sich während eines Gewitters. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen auch in den kommenden Tagen bei sommerlichen Temperaturen mit Schauern, Gewittern und örtlich auch Unwettern rechnen. Am Dienstag könne es bei Gewittern Hagel und stürmische Böen bis zu 70 Stundenkilometern geben, teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Offenbach mit. Dazwischen gebe es aber auch immer wieder längere niederschlagsfreie Abschnitte und die Temperaturen steigen auf 26 bis 30 Grad.

Offenbach - In der Vorderpfalz und im südlichen Rheinhessen werde eine starke Wärmebelastung erwartet.

Auch in den folgenden Tagen seien immer wieder Gewitter und örtliche Unwetter möglich. Am Mittwoch steigen die Temperaturen im Südosten demnach erneut auf bis zu 30 Grad, im Norden auf 27 Grad. Punktuelle Unwetter mit Starkregen seien erneut möglich. Auch am Donnerstag könne es bei Temperaturen von 26 bis 29 Grad am Nachmittag und Abend örtlich Starkregen geben. Erst am Freitag bessere sich das Wetter. Im Norden werde es heiter, sonst sonnig. Die Temperaturen können auf bis zu 33 Grad steigen. dpa