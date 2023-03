Pfalztheater Kaiserslautern weicht in Zirkuszelt aus

Nach einem Wasserschaden im Großen Haus weicht das Pfalztheater Kaiserslautern in ein Zirkuszelt aus. © -/Pfalztheater Kaiserslautern/dpa

Manege frei: Nach einem Wasserschaden im Großen Haus weicht das Pfalztheater Kaiserslautern in ein Zirkuszelt aus. Die erste Opernpremiere in der Geschichte des Theaters finde voraussichtlich noch im März in einem Festzelt statt, teilten die Organisatoren in der pfälzischen Stadt mit. Damit habe das Theater nach intensiver Suche eine Ausweichspielstätte gefunden.

Kaiserslautern - Im Großen Haus des Pfalztheaters war im Dezember ein schwerer Wasserschaden festgestellt worden. Der gesamte Boden der Hauptbühne - etwa 1400 Quadratmeter - müsse erneuert werden, hieß es. In dieser Saison kann der Spielbetrieb dort nicht mehr aufgenommen werden.

Im Zirkuszelt beginnen bald Proben für die Oper „Der Liebestrank“ von Gaetano Donizetti, deren Premiere am 25. März stattfinden soll. Die Premiere der Schauspielproduktion „Das Licht im Kasten“ von Elfriede Jelinek ist für den 6. April geplant. Das Zelt wird neben dem Warmfreibad stehen. Aufbau- und Vorbereitungsarbeiten laufen. Aus Rücksicht auf Nachbarn beginnen Vorstellungen um 19.00 Uhr, Sonntag ist spielfrei.

„Das Zelt wird mit allem ausgestattet, was für den Spielbetrieb nötig ist“, teilten die Organisatoren in der pfälzischen Stadt mit. Aber es bleibe eben ein Chapiteau. „Das Theater im Zirkuszelt ist ein Abenteuer, bei dem vieles anders sein wird als im Großen Haus. Damit betritt das Pfalztheater absolutes Neuland.“ dpa