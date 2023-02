Pfefferspray und Schläge: Drei Verletzte an Fastnacht

Bei einer Auseinandersetzung während einer Karnevalsveranstaltung in Müden (Mosel) im Landkreis Cochem-Zell sind drei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache zu der Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Dabei wurden „zunächst Fäuste und später sogar Pfefferspray eingesetzt“, wie es in der Mitteilung hieß.

Müden - Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung einer Bushaltestelle. dpa