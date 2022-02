Pharmaindustrie verbucht deutliches Umsatzplus

Teilen

Die rheinland-pfälzische Pharmaindustrie hat ihre Umsätze deutlich gesteigert. „Aufgrund erhöhter Nachfrage nach einzelnen Produkten“ gab es 2021 im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von mehr als 70 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Im Dezember 2021 schnellten die Erlöse im Vergleich zum Dezember 2020 sogar um 168 Prozent nach oben.

Bad Ems - Die Statistiker nannten keine Firmennamen. Einen wesentlichen Anteil am Umsatzplus der Pharmaindustrie dürfte jedoch der Mainzer Corona-Impfstoffhersteller Biontech haben.

Insgesamt stiegen die Erlöse der rheinland-pfälzischen Industrie 2021 um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl ihrer Beschäftigten sank zugleich leicht um 0,6 Prozent auf 256.300. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 stiegen die Umsätze der Industrie 2021 um 6,3 Prozent. Der Personalstand war dabei 2,5 Prozent niedriger.

Die Betriebe der Industrie in Rheinland-Pfalz erwirtschafteten 2021 insgesamt 98,37 Milliarden Euro. Die Geschäfte im Ausland entwickelten sich mit einem Umsatzplus von 18 Prozent dynamischer als die im Inland, wo es eine Steigerung um 15 Prozent gab. Die Exportquote betrug 2021 wie im Vorjahr 56,4 Prozent. dpa