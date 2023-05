Plädoyer im Prozess gegen mutmaßliche IS-Anhängerin erwartet

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Anhängerin wird am Donnerstag am Oberlandesgericht Koblenz (9.30 Uhr) das Plädoyer der Anklage erwartet. Die Bundesanwaltschaft wirft der 37-Jährigen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Beihilfe zum Völkermord und Kriegsverbrechen vor.

Koblenz - Der Anklage zufolge war die Deutsche 2014 mit ihrem syrischen Ehemann von Deutschland nach Syrien ausgereist, um sich dem IS anzuschließen. 2015 zog das Paar nach Mossul um. Das Ehepaar soll zu Hause Sprengstoff, Handgranaten und Kalaschnikows gelagert haben. Der Ehemann der Angeklagten soll eine Jesidin als Haushalts- und Sexsklavin in das Haus gebracht haben.

Anfang Mai hatte die Angeklagte bestritten, gegenüber ihrer damaligen mutmaßlichen Sklavin Gewalt angewandt zu haben. Ihr Mann habe die Frau eines Tages mit nach Hause gebracht. Wie sie in ihrer Zeit in Mossul zum IS stand und welche Einstellung sie mittlerweile hat, hatte sie derweil offengelassen. Mit den Waffen im Haus habe sie nichts zu tun gehabt, hieß es weiter. Auch vom Sex zwischen ihrem Mann und der Jesidin habe sie erst später erfahren.

Die Anklage wirft ihr hingegen vor, von regelmäßigen Vergewaltigungen des Ehemanns gewusst zu haben. dpa