Politik und Polizei: Abschied von erschossenem Polizisten

Bundes- und Landesregierung sowie Polizei nehmen an diesem Montag (17.00 Uhr) bei einer großen Gedenkfeier Abschied von den beiden in der Westpfalz erschossenen Polizisten. Erwartet werden in Kusel Bundesinnenministerin Nancy Faeser sowie die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer und ihr Innenminister Roger Lewentz (alle SPD). Rund 500 Gäste sind laut dem rheinland-pfälzischen Innenministerium eingeladen, darunter auch die Familien der Getöteten, enge Wegbegleiter, hochrangige Polizeibeamte sowie Vertreter der US-Streitkräfte und der Polizeibehörden im nahen Frankreich und Luxemburg.

Kusel - Am 31. Januar waren bei einer Fahrzeugkontrolle nahe Kusel in der Westpfalz ein 29-jähriger Polizeikommissar und eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin erschossen worden. Anschließend wurden zwei Männer im Saarland festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen werden einem 38-jährigen Deutschen die beiden Morde vorgeworfen. Er soll alleine fünf Schüsse auf die Opfer abgefeuert haben - mutmaßlich um vorherige Jagdwilderei zu verdecken. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. dpa