Polizei bei Mainz-Spiel attackiert - Köln-Fans zünden Pyros

Feuerwerk wird im Kölner Fan-Block gezündet. © Thomas Frey/dpa

Die Polizei ist beim Fußball-Bundesliga-Spiel am Freitagabend zwischen dem FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln (5:0) während der gesamten Partie im Einsatz gewesen. Mindestens 70 pyrotechnische Artikel seien im Gästebereich gezündet worden, teilte die Mainzer Polizei am Samstag mit. Ein Ordner habe sich gemeldet und über Atembeschwerden geklagt.

Mainz - Gegen Ende des Spiels sei es laut Polizeiangaben in einem Block der Heimfans zudem zu Schlägereien unter Anhängern von Mainz 05 gekommen. Nachdem ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes angegriffen worden sei, wären auch die zur Unterstützung des Ordnungsdienstes eingesetzten Polizeikräfte attackiert worden. Die Polizei ging mit Pfefferspray und mit dem Einsatz von Schlagstöcken gegen die Angreifer vor, hieß es in der Mitteilung. Mehrere, auch unbeteiligte Personen hätten sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei erstattete in einigen Fällen Strafanzeige, hieß es weiter. dpa