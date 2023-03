Polizei-Beschwerden: Bürgerbeauftragte mit Jahresbericht

Teilen

Barbara Schleicher-Rothmund, Bürger- und Polizeibeauftragte. © Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Insgesamt 80 Beschwerden über die Polizei haben die rheinland-pfälzische Bürgerbeauftragte von Juli 2021 bis Juni 2022 erreicht - 43 weniger als in der vorherigen Spanne. Wie sich diese Zahl im aktuellen Zeitraum entwickelt hat, teilt Barbara Schleicher-Rothmund an diesem Donnerstag (10.30 Uhr) bei der Vorstellung des Jahresberichts 2022 in Mainz mit.

Mainz - Außerdem wird sie über Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern berichten, die Probleme mit der Verwaltung hatten. Auch Polizeibeamte können sich mit Problemen direkt an sie wenden.

Seit April 2018 ist die SPD-Politikerin die Beauftragte für die Landespolizei. Rheinland-Pfalz hat 1974 als erstes Bundesland das Amt eines oder einer parlamentarisch gewählten Bürgerbeauftragten geschaffen. dpa