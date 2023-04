Polizei ermittelt nach Hausbrand in Landau

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Nach einem Hausbrand in Landau mit drei Verletzten ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Unter anderem gehe es dabei um den Verdacht auf Brandstiftung, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Feuer brach demnach in der Nacht auf Montag im Treppenhaus des Gebäudes aus. Zu dem Zeitpunkt sei in der Nähe des Wohnhauses ein verdächtiges Fahrzeug wahrgenommen worden.

Landau - Es sei nicht auszuschließen, dass es mit dem Brand in Zusammenhang stehe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht hätten und Hinweise zu dem Fahrzeug geben könnten, sollen sich melden.

Das Feuer war gegen 1.30 Uhr am vergangenen Montag in dem Mehrparteienhaus im Stadtteil Arzheim ausgebrochen. Verletzt wurden drei Hausbewohner im Alter von 10 bis 32 Jahren. Sie hätten ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Der Gebäudeschaden werde auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt, teilte die Polizei mit. dpa