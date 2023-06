Polizei erwischt fast zwei Dutzend Autofahrer mit Handy

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Polizeikelle in der Hand. © Jonas Güttler/dpa/Symbolbild

Mit dem Handy in der Hand oder nicht angeschnallt - so sind bei einer Verkehrskontrolle in Mainz Dutzende Autofahrer ertappt worden. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatten sie am Donnerstag 46 Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert. Die meisten von ihnen waren bereits beim Vorbeifahren an der Kontrollstelle in der Wormser Straße wegen des Verdachts eines Handys in der Hand oder eines fehlenden Gurtes aufgefallen und rausgewunken worden.

Mainz - Von den 46 Kontrollierten hatten 22 tatsächlich ein Handy am Steuer in der Hand. Auf sie kommt nun ein Bußgeld über 100 Euro zu, wie die Polizei mitteilte. 19 der angehaltenen Autofahrer seien nicht angeschnallt gewesen und mussten noch an der Kontrollstelle ein Verwarngeld von 35 Euro zahlen. Nicht in jedem Fall bestätigte sich der erste Verdacht. In einem Fall wurde ein Führerschein sichergestellt und der Besitzer musste sich um das Abholen seines Autos kümmern.

Fünf Fahrer mussten nach Angaben der Polizei vor Ort einen Alkoholtest machen. Bei allen war das Ergebnis aber unauffällig und sie durften ihre Fahrt fortsetzen. dpa