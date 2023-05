Polizei: Falschfahrer verursacht Unfall mit Schwerverletzten

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein Falschfahrer hat auf der Autobahn 1 nahe Manderscheid in der Eifel laut Polizei einen Unfall mit mehreren Schwerverletzten verursacht. Wie die Beamten mitteilten, meldete ein Zeuge am Donnerstag einen Wagen, der auf der Strecke nach Saarbrücken in der falschen Richtung unterwegs war. Noch während des Telefonats sei der Unfall passiert, an dem neben dem Falschfahrer drei weitere Autos beteiligt gewesen seien.

Manderscheid - Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurden vier Menschen teils schwer verletzt. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Saarbrücken zunächst vollgesperrt werden. dpa