Polizei will am „Car Friday“ illegalen Rennen zuvorkommen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Die rheinland-pfälzische Polizei hat für Treffen der Autotuner-Szene am Karfreitag Kontrollen angekündigt. Unerlaubtes Tuning, verbotene Rennen und Lärmbelästigungen sollen unterbunden werden, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Montag in Mainz mitteilte. Für Vergehen könnten auf Auto-Fans empfindliche Strafen zukommen, warnte das LKA. Bei illegalen Rennen drohten neben hohen Bußgeldern auch Punkte in Flensburg, der Entzug des Führerscheins oder die Beschlagnahmung des Fahrzeugs.

Mainz - In der Szene werden die Treffen am Karfreitag auch als „Car Friday“ bezeichnet. In den vergangenen Jahren habe vor allem am „Motorsport-Mekka“, dem Nürburgring in der Eifel, ein Schwerpunkt der Szene gelegen, hieß es. Die Kontrollen verantworten die jeweiligen Polizeipräsidien in Eigenregie, sagte eine LKA-Sprecherin. dpa