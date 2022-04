Polizisten gedenken in Mainz ihrer getöteten Kollegen

Polizistinnen und Polizisten gedenken Ende März der bei Kusel getöteten Polizisten. © Harald Tittel/dpa/Archivbild

Nach einer Schweigeminute für die in der Westpfalz getöteten Polizisten sind mehrere hundert Kollegen aus ganz Deutschland durch die Mainzer Innenstadt gezogen. Aufgerufen hatten zu der Veranstaltung am Montag die Gewerkschaft der Polizei, die Deutsche Polizeigewerkschaft sowie der Bund Deutscher Kriminalbeamter. Sie stand unter dem Motto „In Gedenken an Yasmin und Alexander, zur Stärkung von Demokratie und Rechtsstaat und für Frieden und Freiheit“.

Mainz - Viele Teilnehmer hielten weiße Rosen in den Händen, zu sehen waren auf Uniformen etwa Landeswappen aus Hamburg, Niedersachsen, Thüringen oder auch dem Saarland, von wo die beiden getöteten Polizisten, die im Dienst der Landespolizei Rheinland-Pfalz standen, herkamen. Die 24-Jährige und der 29-Jährige waren am 31. Januar während einer Fahrzeugkontrolle erschossen worden. Kurz nach der Tat nahe Kusel kam ein 38-jähriger Deutscher in Untersuchungshaft. Ihm werden die beide Morde vorgeworfen. Er soll fünf Schüsse auf die Opfer abgefeuert haben - mutmaßlich um vorherige Jagdwilderei zu verdecken. dpa