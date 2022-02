Nach Polizisten-Mord bei Kusel: Hasskommentare gegen Beamte

Von: Marten Kopf

Kerzen neben der Kreisstraße 22 zwischen Mayweilerhof und Ulmet (Rheinland-Pfalz). Am Vortag wurden dort eine Polizistin und ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle erschossen. © Harald Tittel/dpa

Wenige Stunden nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei Kusel wird ein Mann gegenüber Beamten ausfällig. Auch in sozialen Medien kursieren Häme und Hass.

Kusel/Rheinland-Pfalz - Dass der grausame Tod zweier junger Polizeibeamte den Kollegen nahe geht, wird nicht nur auf der Pressekonferenz deutlich, in der das Polizeipräsidium Westpfalz neue Details zum Gewaltverbrechen nennt. Aus der ganzen Republik bekunden Polizisten, Politiker und Bürger ihre Anteilnahme. Neben Trauer und Fassungslosigkeit gibt es aber leider auch hässliche Kommentare gegenüber der Polizei – im Netz und auf der Straße. Einen Überblick über Reaktionen auf den Polizistenmord in Kusel, die wahrhaft fassungslos machen, gibt LUDWIGSHAFEN24*.

Bei einer Routinekontrolle am Montagmorgen (31. Januar) werden zwei junge Polizisten auf einer Kreisstraße bei Kusel erschossen. Nach einer Großfahndung in Rheinland-Pfalz und im Saarland können die beiden Tatverdächtigen noch im Lauf des Tags festgenommen werden. Beide Männer sitzen in U-Haft, äußern sich bislang nicht zur Tat. Sie sollen eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und einen 29 Jahre alten Oberkommissar in den Kopf geschossen haben – mutmaßlich, um Wilderei zu verdecken. (rmx/mko) *LUDWIGSHAFEN24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA