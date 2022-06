Polizistenmord bei Kusel: Nach Schüssen auf Yasmin B. und Alexander K. - Mordprozess beginnt am Dienstag

Rheinland-Pfalz, Kusel: Ein Holzkreuz und Kerzen stehen an einer Landstraße zwischen Kusel und Ulmet an einer Gedenkstätte für die zwei getöteten Polizisten. © Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Nach dem Doppelmord an zwei Polizisten bei Kusel Anfang dieses Jahres muss sich der mutmaßliche Tatverdächtige Andreas S. ab Dienstag vor dem Landgericht Kaiserslautern verantworten.

Kaiserslautern - Bei einer Polizeikontrolle am 31. Januar 2022 in der Pfalz wurden zwei Polizisten erschossen. Die Tat löste deutschlandweit großes Entsetzen aus. Der Mordprozess wegen der tödlichen Schüsse auf die Polizeikommissaranwärterin Yasmin B. und den Polizeikommissar Alexander K. beginnt am Dienstag (21. Juni) vor dem Landgericht Kaiserslautern. Der mutmaßliche Todesschütze ist für die Polizei kein Unbekannter.

Mordprozess wegen tödlicher Schüsse auf zwei Polizisten bei Kusel beginnt

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hatte im Mai 2022 Anklage gegen den Beschuldigten Andreas S. erhoben. Dem 39-jährigen werden zwei vollendete Morde sowie versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Den ersten Schuss soll S. überraschend aus kurzer Entfernung aus einer Schrotflinte auf den Kopf der 24-jährigen Beamtin abgegeben haben. Diese wurde laut Anklage dadurch schwer verletzt. Der Angeklagte ging aber von ihrem Tod aus. Der zweite Schuss erfolgte aus derselben Waffe aus größerer Entfernung auf ihren 29 Jahre alten Kollegen, der am Gesäß getroffen wurde.

Der Beamte schoss zur Verteidigung mit seiner Dienstpistole zurück und setzte einen Notruf ab mit den Worten „Die schießen“, woraufhin S. dreimal mit einem Jagdgewehr auf den Polizisten schoss und ihn jedes Mal schwer verletzte. Der letzte Schuss traf den Polizisten am Kopf und war tödlich. Anschließend durchsuchte S. die auf dem Boden liegende Beamtin nach für ihn kompromittierenden Notizen. Dabei stellte er fest, dass sie noch lebte und schoss ihr mit der Schrotflinte in den Kopf.

Weiterhin muss sich der Angeklagte wegen Widerstands und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie gemeinschaftlicher Jagdwilderei verantworten. Letztere war nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft der Grund für die Morde. Der Verkauf der Beute sei zum Tatzeitpunkt im Wesentlichen der Lebensunterhalt des Angeklagten gewesen. S. soll die Polizisten aus Habgier getötet haben, um die Wilderei fortsetzen zu können. Den Ermittlungen zufolge besaß er weder einen Jagdschein noch eine Waffenerlaubnis.

Mordprozess wegen tödlicher Schüsse auf Polizisten: Zweiter Tatverdächtiger aus Untersuchungshaft entlassen

Freisen: Zwei Wochen nach den Todesschüssen auf die zwei Polizisten in der Westpfalz wurde der getötete 29 Jahre alte Polizeikommissar am Dienstag in seinem Heimatort Freisen im Saarland beigesetzt (Archivbild, 15. Februar 2022). © Harald Tittel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ursprünglich war noch der inzwischen 33-jährige Florian V. wegen Mordes verdächtigt worden. Der Verdacht erhärtete sich aber nicht, weshalb er aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Ihm wirft die Anklage aber wie dem Angeklagten Andreas S. gemeinschaftliche gewerbsmäßige Jagdwilderei in der Tatnacht vor. Er wird sich daher im angesetzten Prozess ebenfalls vor Gericht verantworten müssen.

Am Tattag flohen beide Männer zunächst und wurden erst nach stundenlanger Fahndung festgenommen. Einem vorläufigen psychiatrischen Gutachten zu Folge gelten beide als schuldfähig. In den Fokus der Ermittlungen geriet schon früh die Vergangenheit des 39-jährigen Beschuldigten. Er war den Behörden unter anderem wegen des Verdachts der Jagdwilderei aufgefallen. Sein mittlerweile 33-jährige Mittäter soll wegen Betrugsdelikten polizeibekannt sein. Im Prozess sind bis Anfang September 14 Termine bis 9. September angesetzt. Die Angehörigen der beiden Opfer wollen nach Informationen der Bild nicht zum Prozessauftakt erscheinen.

Nach dem Doppelmord von Kusel hatte ein 55-Jähriger im Internet zur Tötung weiterer Polizisten aufgerufen. Der Mann muss sich nun vor dem Amtsgericht Idar-Oberstein verantworten. Der Prozess beginne am 5. August, wie das Gericht in Rheinland-Pfalz Ende Mai mitteilte. Nach dem Polizistenmord in der Pfalz soll der Mann auf Facebook zur Tötung weiterer Polizeibeamter aufgerufen haben. Deshalb hatte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ihn Anfang Mai wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten angeklagt (dpa/AFP/bm).