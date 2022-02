Polizistenmord bei Kusel: Verdächtiger nennt Details – erste Schüsse angeblich nach einer Frage

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Der Tatort des Polizistenmords zehn Tage nach der Tat. © Sebastian Gollnow/dpa

Laut einem Medienbericht hat der Mitangeklagte geschildert, was in der Tatnacht passiert sein soll. Die Staatsanwaltschaft prüft seine Aussagen aktuell.

Kusel - Der Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags gab am Dienstag (8. Februar) neue Details zum Polizistenmord bei Kusel* bekannt. Sie betreffen den Hergang des Einsatzes. Auch Focus Online berichtet neue Details und beruft sich dabei auf Justizkreise.

Angeklagt sind zwei Männer (38 und 32 Jahre alt), die in eine Verkehrskontrolle gerieten. Letzterer will bei der Kontrolle auf einer nahegelegenen Wiese mit einem erlegten Damhirsch zu tun gehabt haben, so Focus Online. Der 38-jährige Hauptangeklagte hingegen habe der 24-jährigen Polizistin bei ihrer Frage nach dem Jagdschein geantwortet, dass dieser im Auto liege.

Der 32-Jährige will sich bei diesem Geschehen dann „zurückgezogen“ und es „fassungslos“ verfolgt haben. Denn der Hauptangeklagte habe kurzerhand ein Jagdgewehr vom Typ Bergara Takedown Kaliber Winchester 308 gezückt und die Beamtin erschossen. Auch ihren Kollegen (29) habe er damit anschließend tödlich verletzt.

Polizistenmord in Rheinland-Pfalz: Suche nach Personalausweis

Dann habe er sich an den 32-Jährigen mit folgenden Worten gewandt: „Find‘ meinen Ausweis! Sonst lege ich Dich neben die zwei.“ Die Suche nach dem Papier sei erfolglos geblieben. Die beiden seien Richtung Sulzbach weitergefahren - so die Schilderung - bis ihr Fahrzeug liegenblieb und abgeschleppt wurde. Anschließend sollen sie 22 Damhirsche in ihrer Küche zerlegt haben.

Die Aussage des 32-Jährigen wird „derzeit noch überprüft“, zitiert Focus Online dazu den Leitenden Oberstaatsanwalt Udo Gehring. Seine Verteidigerin Christian Kessler habe sich auf Anfrage nicht zum Tatgeschehen äußern wollen.

Tötung von Polizisten: Verdächtige schon zuvor mit Gesetz im Konflikt

Am 31. Januar waren nahe Kusel in Rheinland-Pfalz bei einer Verkehrskontrolle eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Oberkommissar erschossen worden. Als Tatverdächtige sitzen der 38-Jährige und ein 32-Jähriger wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen Mordes und der gewerbsmäßigen Jagdwilderei in Untersuchungshaft.

Im Wagen, mit dem die beiden wohl unterwegs waren, wurden zahlreiche erlegte Wildtiere entdeckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Verdächtigen mit den Morden die vorherige Wilderei verdecken wollten.

Gegen den 38-Jährigen laufen der Staatsanwaltschaft zufolge weitere Ermittlungen. Der 32-Jährige ist laut Medienberichten seit 2018 dreimal verurteilt worden, unter anderem wegen Verkehrsdelikten. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA