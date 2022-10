Polizistenmord-Prozess wird fortgesetzt

Teilen

Markierungen wurden am Rand der Kreisstraße 22 zwischen den Orten Mayweilerhof und Ulmet aufgetragen. © Harald Tittel/dpa/Archivbild

Der Mordprozess um die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten Ende Januar bei Kusel (Pfalz) geht an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Kaiserslautern weiter. Es sollen mehrere Gutachten erstattet werden, unter anderem zum Thema Waffen, wie ein Gerichtssprecher sagte. Zudem sei ein Zeuge aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) geladen: Er solle berichten, was der Hauptangeklagte in der JVA zu ihm gesagt habe.

Kaiserslautern - Als Hauptangeklagter steht seit Ende Juni ein 39-Jähriger vor dem Gericht: Er soll Ende Januar bei einer nächtlichen Fahrzeugkontrolle eine Polizeianwärterin (24) und einen Polizeikommissar (29) mit Gewehrschüssen in den Kopf ermordet haben, um Jagdwilderei zu verdecken. Die Gewalttat sorgte bundesweit für Entsetzen.

Ein Komplize (33) ist wegen versuchter Strafvereitelung angeklagt. Er soll geholfen haben, Spuren zu verwischen. Beiden Männer waren kurz nach der Tat im nahe gelegenen Saarland festgenommen worden. dpa