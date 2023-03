Preise für WG-Zimmer in Rheinland-Pfalz gestiegen

Der Zettel eines WG-Zimmer-Suchenden hängt an einem Schwarzen Brett. © Daniel Naupold/dpa/Symbolbild

Für das Sommersemester müssen sich Studierende in Mainz, Trier und Kaiserslautern auf höhere Mieten bei WG-Zimmern einstellen. Durchschnittlich 485 Euro müssen Wohnungsuchende in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt pro Monat für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft berappen, so das Ergebnis einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Moses Mendelssohn Instituts und des Immobilienportals WG-Gesucht.

Mainz/Trier/Kaiserslautern - de. Damit seien dort die Mieten innerhalb der letzten zwölf Monate um 12,8 Prozent gestiegen. In Trier erhöhten sich der Erhebung zufolge die monatlichen Zimmer-Mieten zwischen den Sommersemestern 2022 und 2023 von 360 Euro auf 389 Euro und in Kaiserslautern von 341 auf 361 Euro.

Bundesweit müssen Studierende den Angaben zufolge derzeit im Schnitt 458 Euro für ein Zimmer bezahlen. Mit einem Rekordwert von durchschnittlich 720 Euro für eine WG-Unterkunft liegt München auf dem ersten Platz, dahinter folgt Berlin mit aktuell 640 Euro.

Für ihre Erhebung haben das Moses Mendelssohn Institut und WG-Gesucht.de 94 Hochschulstandorte mit mindestens 5000 Studierenden ausgewertet. Durchgeführt wird die Marktbeobachtung seit 2013. dpa