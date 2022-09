Projektil in Kinderzimmer stammt aus Jagdgewehr

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzwagen der Polizei. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Das in einem Kinderzimmer im pfälzischen Weilerbach gelandete Projektil stammt aus einem Jagdgewehr. „Nach den bislang durchgeführten Ermittlungen gibt es aktuell keine Anhaltspunkte, die einen anderen Schluss zuließen“, sagte ein Polizeisprecher in Kaiserslautern in einer Mitteilung vom Donnerstag. Wer geschossen habe, stehe allerdings noch nicht fest.

Weilerbach/Kaiserslautern - Ein sogenanntes Ordnungswidrigkeitenverfahren wird demnach nun an die Jagdbehörde der Kreisverwaltung Kaiserslautern weitergereicht.

Das Projektil hatte vermutlich am Sonntagabend das Fenster des Kinderzimmers einer 13-Jährigen in der Verbandsgemeinde Weilerbach durchschlagen. Der Vater fand die Patrone einen Tag später, glücklicherweise war zum Zeitpunkt des Schusses niemand in dem Raum. Schon kurz darauf hatten die Ermittler vermutet, dass das Projektil aus einer Jagdwaffe gekommen war und darauf verwiesen, dass in der Nähe des Hauses ein Wald und Hochsitze sind. dpa